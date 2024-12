361magazine.com - Grande Fratello, Yulia rompe il silenzio: il primo gesto social

Leggi su 361magazine.com

Bruschiildopo aver lasciato il gioco: la prima dedica indirizzata a Giglio, la giovane modellanella puntata andata in onda lunedì in prima sera ha abbandonato ufficialmente la Casa. La concorrente è stata denunciata dal suo ex fidanzato a causa di un’accesa discussione finita male pochi giorni prima del suo ingresso al reality show.ha preso la decisione di lasciare il gioco per affrontare una causa legale. L’ex gieffina continua a supportare il suo fidanzato, Giglio, rimasto in gara e nelle ultime ore ha rotto ilcondividendo sul suo profilouna romantica dedica d’amore.Leggi anche “Che Tempo Che Fa”: Fazio alza l’asticella con un ospite internazionaleLa dolce dedicadell’ex gieffinaLa storia d’amore trae Giglio non è stata spesso al centro dell’attenzione.