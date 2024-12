.com - Gli Stereophonics arrivano in Italia

Gli, una delle band più longeve e amate del Regno Unito, annunciano un appuntamento innel 2025, mercoledì 14 maggio 2025 all’Alcatraz di Milano. La datana farà parte del tour europeo No Hit Left Behind Spring Tour 2025, che promette di essere un viaggio tra i successi del passato e i brani del nuovo disco che uscirà nel 2025, senza lasciare indietro nessuna hit.Sebbene Kelly sia stato impegnato in tour e registrazioni con Far From Saints (UK #5) e con il suo acclamato album solista e tour Inevitable Incredible, (UK #6) questo sarà il primo tour europeo degliin cinque anni. Il tour, che inizierà in Belgio al Cirque Royale di Bruxelles il 28 aprile, si sposterà poi in Francia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Spagna e culminerà con uno spettacolo inall’Alcatraz di Milano il 14 maggio.