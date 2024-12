Ilfattoquotidiano.it - Gli idonei del concorso per l’assunzione nei Centri per l’impiego calabresi: “La regione proroghi la graduatoria per gli istruttori”

Il Comitatodeiperdella Calabria, rappresentato dal portavoce Carlo Camoli, lancia un appello allaaffinché venga prorogata ladelpubblico perdi 177amministrativi/contabili neiperregionali.La, destinata a scadere il 21 aprile 2025, è considerata uno strumento fondamentale per colmare le carenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. “Ricordiamo che è già stata utilizzata per sopperire alla mancanza di personale amministrativo nei vari dipartimenti dellaed in alcuni Enti strumentali”, scrive il comitato, sottolineando che – come avvenuto per le graduatorie sanitarie prorogate lo scorso mese di ottobre grazie a una proposta di legge “bipartisan” e un voto unanime del Consiglio regionale – “anche questamerita pari attenzione e un trattamento istituzionale simile”.