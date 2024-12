Anteprima24.it - Finto maresciallo tenta la truffa da 18mila euro a un anziano, preso

Tempo di lettura: 2 minutiLa capillare ed assidua campagna di sensibilizzazione promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le truffe ai danni delle “fasce deboli” continua a dare i suoi frutti.Ieri, a Venticano, i Carabinieri della Stazione di Dentecane e quelli dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un 54enne napoletano “specializzato” nell’odioso crimine.Anche questa volta il modus operandi stava seguendo un cliché oramai consolidato: una telefonata raggiunge l’abitazione di une l’interlocutore, fingendosi un Carabiniere, convince il malcapitato che il figlio è stato arrestato per aver provocato un gravissimo incidente. Dopo lo sconforto, la speranza; rappresentata dall’immediata liberazione in cambio di danaro e preziosi da consegnare ad un () collega che li ritirerà a domicilio.