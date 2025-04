Pogba torna in Serie A | affare da non credere sta succedendo davvero

Serie A, destinazione clamorosa! L'indiscrezione accende il mercato estivo: i dettagli sul futuro di Pogba.La carriera di Paul Pogba potrebbe ripartire proprio dalla Serie A. Il centrocampista francese ha scontato la sua squalifica e ora si allena, da svincolato, in attesa di una squadra che voglia offrirgli una chance a partire dalla prossima stagione.Pogba torna in Serie A: affare da non credere, sta succedendo davvero (Ansa) tvplay.itUn periodo complesso quello attraversato dall'ormai ex Juventus, tra la squalifica per doping e l'estorsione subita da alcuni amici e parenti tra cui il fratello. "Ho nascosto tutto di questa estorsione. Mia moglie non lo sapeva, e nemmeno i miei figli. Quando tornavo a casa dall'allenamento, dovevo recitare la parte del padre e del marito sereno.

