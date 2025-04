Juve ressa per Osimhen e Tonali | la partita si complica Rampulla su Tudor | Si vede la sua mano

Juve a caccia di un attaccante, forse due, e di un mediano. Il progetto deve essere in parte rivoluzionato, migliorato, dopo le difficoltà emerse con Thiago Motta e l’impianto tecnico pensato in estate, cioè un 4-2-3-1, sarà ripensato. Già lo è ora con Igor Tudor che è tornato alla difesa a tre e lo sarà ancora di più in futuro indipendentemente da chi siederà in panchina. Il croato è allenatore da difesa dispari, Gasperini anche, e pure Conte ha fatto le sue fortune con il 3-5-2 anche se al Napoli ha utilizzato il 4-3-3. Ma sul capitolo allenatore ci si penserà a giugno, sulla base di cosa avrà fatto Tudor e di cosa, effettivamente, potrebbe essere libero sul mercato. Conte, va ricordato, ha costi di ingaggio elevati e chiederebbe anche ingenti risorse per il mercato. Sport.quotidiano.net - Juve, ressa per Osimhen e Tonali: la partita si complica. Rampulla su Tudor: “Si vede la sua mano” Leggi su Sport.quotidiano.net Torino, 10 aprile 2025 –a caccia di un attaccante, forse due, e di un mediano. Il progetto deve essere in parte rivoluzionato, migliorato, dopo le difficoltà emerse con Thiago Motta e l’impianto tecnico pensato in estate, cioè un 4-2-3-1, sarà ripensato. Già lo è ora con Igorche è tornato alla difesa a tre e lo sarà ancora di più in futuro indipendentemente da chi siederà in panchina. Il croato è allenatore da difesa dispari, Gasperini anche, e pure Conte ha fatto le sue fortune con il 3-5-2 anche se al Napoli ha utilizzato il 4-3-3. Ma sul capitolo allenatore ci si penserà a giugno, sulla base di cosa avrà fattoe di cosa, effettivamente, potrebbe essere libero sul mercato. Conte, va ricordato, ha costi di ingaggio elevati e chiederebbe anche ingenti risorse per il mercato.

