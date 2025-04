Sololaroma.it - Ranieri: “Sarò un Senior Advisor”, ma cosa farà materialmente per la Roma?

L’intervento port partita di, dopo l’1-1 con la Juventus, aveva fatto scalpore per un passaggio in particolare, che metteva in dubbio forse una delle poche certezze alle quali il popolo giallorosso poteva aggrapparsi: il futuro del tecnico nella dirigenza della. Quasi una derubricazione della sua importanza che avrebbe avuto nel club da giugno in poi, per un personaggio che invece tutti i tifosi vogliono vedere centrale nel progetto, consapevoli della sua ampia competenza calcistica e conoscenza della capitale. L’intervista di oggi concessa al Messaggero ha aggiunto altra carne al fuoco.“un, ora traducetelo come ve pare.un punto di riferimento per loro, consiglieròè giusto eno, ma poi a decidere è la proprietà”. Dunque un consulente dei Friedkin, messo lì proprio in quanto massimo conoscitore dell’ambiente giallorosso, e lo abbiamo visto come un consigliere bravo, onesto e che vuole il bene dellasia vitale per un presidente che, in passato, non si è circondato di persone così, andando a commettere molti errori.