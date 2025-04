Ilpescara.it - Primo festival organistico internazionale di Città Sant’Angelo

Leggi su Ilpescara.it

Dodici appuntamenti, in programma dal 12 aprile al 3 gennaio 2026, tutti nella suggestiva cornice della Collegiata di San Michele Arcangelo.Si comincia sabato prossimo alle con l’Ensemble Recercare per poi proseguire sabato 31 maggio con il concerto per organo diretto dal Maestro Joxe.