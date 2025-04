I dinosauri non erano in pericolo prima dell’asteroide | se non ci fosse stato potrebbero essere ancora qui con noi

dinosauri non erano già in declino prima dell'asteroide. Nuovi studi sostengono che il calo apparente è dovuto a una scarsità di fossili legata ad alcuni cambiamenti ambientali, più che a una reale diminuzione della diversità. I dinosauri non si stavano già estinguendo quel fatidico giorno di 66 milioni di anni fa. Leggi su Fanpage.it nongià in declinodell'asteroide. Nuovi studi sostengono che il calo apparente è dovuto a una scarsità di fossili legata ad alcuni cambiamenti ambientali, più che a una reale diminuzione della diversità. Inon si stavano già estinguendo quel fatidico giorno di 66 milioni di anni fa.

I dinosauri non erano in pericolo prima dell'asteroide: se non ci fosse stato, potrebbero essere ancora qui con noi.

