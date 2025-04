Gqitalia.it - Quindi adesso l'iPhone costa 2.300 euro?

Leggi su Gqitalia.it

Dopo la paura, l'euforia. La partita a scacchi tra Donald Trump e il resto del mondo sembra essere stata messa in pausa dallo stesso presidente degli Stati Uniti che ha sospeso la guerra commerciale globale a colpi di dazi per 90 giorni. Subito le borse di tutto il globo hanno risposto positivamente facendo registrare rialzi record un po' dappertutto. Tra gli indici più positivi c'è il Nasdaq e non è una sorpresa visto che contiene le azioni dei principali titoli tech statunitensi. Proprio il settore tecnologico sembrava uno dei più colpiti a causa dei legami con il mercato asiatico che avrebbe portato a conseguenze importanti per titoli come Amazon, Google o Microsoft. E, soprattutto, Apple, che era una delle aziende più coinvolte a causa della filiera strettissima tra componenti e fabbricazione tra Cina, India e Vietnam dove vengono realizzati, iPad e AirPods.