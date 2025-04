Romadailynews.it - Roma, venerdì 11 aprile all’insegna del sole: massime fino a 20 gradi

Cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata nella Capitale e nel resto del Lazio.– Giornata di bel tempo quella di112025 nella Capitale. Le previsioni meteo annunciano cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, con condizioni invariate anche in serata e nottata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8°C e una massima di 20°C.Condizioni stabili anche nel resto del Lazio, dove si prevedono ampie schiarite per tutta la giornata. Possibili lievi addensamenti in transito durante la notte, ma senza fenomeni associati.Situazione simile anche a livello nazionale. Al Nord, giornata asciutta eggiata con qualche nube innocua sulla Liguria. Al Centro, cielo sereno ovunque, mentre al Sud e sulle Iil tempo si manterrà stabile, conprevalente e solo locali annuvolamenti notturni sul versante tirrenico.