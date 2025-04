Confasi Sicilia avvia campagna di donazioni del 5 per mille in favore dell’onlus Orizzonti Futuri

Confasi Sicilia avvia anche quest’anno attraverso le proprie sedi territoriali la campagna di donazioni del 5 per mille, una percentuale della quota di Irpef che lo Stato mette a disposizione dei cittadini contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi in favore, in questo caso. Palermotoday.it - Confasi Sicilia, avvia campagna di donazioni del 5 per mille in favore dell’onlus Orizzonti Futuri Leggi su Palermotoday.it Laanche quest’anno attraverso le proprie sedi territoriali ladidel 5 per, una percentuale della quota di Irpef che lo Stato mette a disposizione dei cittadini contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi in, in questo caso.

Confasi Sicilia, avvia campagna di donazioni del 5 per mille in favore dell’onlus Orizzonti Futuri - La Confasi Sicilia avvia anche quest’anno attraverso le proprie sedi territoriali la campagna di donazioni del 5 per mille, una percentuale della quota di Irpef che lo Stato mette a disposizione dei c ... (palermotoday.it)

La Confasi Sicilia si schiera contro l’abuso dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione - La Confasi Sicilia ritiene inaccettabile il perpetrato e abusivo utilizzo di contratti a termine stipulati dagli Enti Pubblici ai danni dei propri dipendenti. “Per tale ragione, alla luce delle ... (canicattiweb.com)

Confasi Sicilia: "Contro l’abuso dei contratti a termine nella pubblica amministrazione" - Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday La Confasi Sicilia ritiene ... (palermotoday.it)