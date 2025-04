La moto si schianta contro un furgone | Samuele Tondo muore a 19 anni

anni, Samuele Tondo, è morto nella mattina di oggi, giovedì 10 aprile, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, tra il quartiere La Rosa e Tuturano. Incidente a Brindisi, moto contro furgone: morto. Europa.today.it - La moto si schianta contro un furgone: Samuele Tondo muore a 19 anni Leggi su Europa.today.it Ancora una giovane vita spezzata sulla strada. Un ragazzo di 19, è morto nella mattina di oggi, giovedì 10 aprile, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, tra il quartiere La Rosa e Tuturano. Incidente a Brindisi,: morto.

Incidente a Treviolo, moto si schianta contro auto: gravissima una ragazza di 18 anni - La giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ... (msn.com)

Moto si schianta contro la barriera in cemento, centauro vola sull'asfalto e muore sul colpo: illesa la passeggera che era con lui - Tragedia a Schio (Vicenza). Centauro urta con la moto un ostacolo in cemento e viene catapultato sull'asfalto morendo ... (msn.com)

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave - Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile ... (fanpage.it)