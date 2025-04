Capello spara a zero | Alla Juve ci sono dirigenti che non hanno idee chiare non c’è pensiero e unione Se non riesci a scegliere i giocatori…

JuventusNews24Capello spara a zero sulla dirigenza della Juve e del Milan: tutte le dichiarazioni del mister sui bianconeriL’ex allenatore Fabio Capello è intervenuto sul palco de Il Foglio a San Siro per analizzare il momento della Juve e del Milan soffermandosi sulle due dirigenze. Le parole riprese da TMW.PAROLE – «Al Milan e Alla Juventus non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare. Non c’è pensiero, non c’è unione: la scelta più importante sono i giocatori, se non riesci a scegliere quelli che possono indossare la maglia del Milan o della Juventus vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima che tecnico. L’importanza di una dirigenza forte? È fondamentale capire le circostanze, i tifosi vogliono vedere un certo attaccamento Alla maglia. Juventusnews24.com - Capello spara a zero: «Alla Juve ci sono dirigenti che non hanno idee chiare, non c’è pensiero e unione. Se non riesci a scegliere i giocatori…» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24sulla dirigenza dellae del Milan: tutte le dichiarazioni del mister sui bianconeriL’ex allenatore Fabioè intervenuto sul palco de Il Foglio a San Siro per analizzare il momento dellae del Milan soffermandosi sulle due dirigenze. Le parole riprese da TMW.PAROLE – «Al Milan entus non c’è società dietro, ciche non. Non c’è, non c’è: la scelta più importantei giocatori, se nonquelli che posindossare la maglia del Milan o dellantus vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima che tecnico. L’importanza di una dirigenza forte? È fondamentale capire le circostanze, i tifosi vogliono vedere un certo attaccamentomaglia.

Lotito spara a zero: «In Italia dirigenze fallite vincono i campionati» - Lotito attacca direttamente dalla LUISS di Roma parlando delle società in Italia. E sulle big spara a zero parlando di debiti e fondi. PROVOCAZIONE – Sempre sui generis Claudio Lotito ... (informazione.it)

Del Piero ‘spara a zero’ sulla Juventus: “Non lo rispecchiano” - Del Piero spara a zero sulla Juventus: l’ex capitano ne ha per tutti e ha detto delle parole che non possiamo che confermare. “Non lo rispecchiano” Una serata difficile, l’ennesima di una stagione ... (juvelive.it)