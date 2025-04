Dimissioni Lanucara l' affondo di Milia | Falcomata impari a scegliere profili competenti

Dimissioni dell’assessore Marisa Lanucara sono un atto dovuto, frutto di una lunga sequenza di errori politici e di una totale disconnessione dai problemi reali della città. Una decisione che avevo già auspicato e richiesto a gran voce nei giorni scorsi e che oggi finalmente si concretizza. Reggiotoday.it - Dimissioni Lanucara, l'affondo di Milia: "Falcomata impari a scegliere profili competenti" Leggi su Reggiotoday.it "Ledell’assessore Marisasono un atto dovuto, frutto di una lunga sequenza di errori politici e di una totale disconnessione dai problemi reali della città. Una decisione che avevo già auspicato e richiesto a gran voce nei giorni scorsi e che oggi finalmente si concretizza.

