Divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, Musto: "Chiederò un incontro al ministro"

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sulla questione deldiper idelunal sindaco Manfredi e se serve anche alPiantedosi”. Lo dice, in una nota, il presidente della commissione Politiche giovanili e del lavoro, Luigi, in relazione al probabile provvedimento di restrizione da parte del Casms, dopo gli episodi che si sono verificati lunedì scorso a Bologna, in occasione dell’ultima gara di campionato del. “Ancora una volta ad essere penalizzati sarebbero le famiglie e le persone perbene che vogliono seguire il. Occorre una riflessione più approfondita sul fenomeno tifo – aggiunge– i responsabili di eventuali episodi di violenza e illegalità, vanno individuati e puniti, attraverso controlli più capillari ed un’attività di prefiltraggio che ne impedisca la partecipazione alle trasferte della squadra”.