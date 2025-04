Veneziatoday.it - Dipinti, grafiche, fotografia: una mostra di 89 opere d'arte visiva a Ca' Mestre

Leggi su Veneziatoday.it

Ca'si consolida come spazio di promozione della cultura con la Collective exhibition of visual art di SurVivArt,esposta dal 12 al 27 aprile 2025 al terzo piano in collaborazione con la municipalità diCarpenedo. Un'opportunità per il pubblico di immergersi in un panorama.