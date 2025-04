Spray al peperoncino all' istituto professionale panico tra gli studenti | scuola evacuata 10 intossicati

Spray al peperoncino spruzzato all'interno dell'istituto di Formazione professionale Enaip di Isola della Scala, nel veronese, questa mattina, 10 aprile, intorno alle 8.30. Dieci gli. Ilgazzettino.it - Spray al peperoncino all'istituto professionale, panico tra gli studenti: scuola evacuata, 10 intossicati Leggi su Ilgazzettino.it VERONA -alspruzzato all'interno dell'di FormazioneEnaip di Isola della Scala, nel veronese, questa mattina, 10 aprile, intorno alle 8.30. Dieci gli.

