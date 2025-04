Lettera43.it - Bodo/Glimt-Lazio, nessun rinvio: la partita di Europa League si gioca

si giocherà regolarmente. Il match delle 18.45, valido per l’andata dei quarti di finale di, non subirà alcunnonostante la tanta neve caduta sulla cittadina a Nord del circolo polare artico, in Norvegia, e il forte vento gelido che sferza a 30 chilometri orari. L’Uefa, riunitasi d’urgenza durante la mattinata con le delegazioni dei due club, ha infatti stabilito che «non sussistono i presupposti» per far slittare la. A garantire la regolarità dell’incontro sarà, come ha riportato la Gazzetta, il riscaldamento sotterraneo del manto sintetico dell’Aspmyra Stadion che impedisce l’accumulo e consente comunque la rimozione in breve tempo. Quando al meteo, le previsioni parlano di un miglioramento già a partire dalle ore 14, cinque ore prima del fischio d’inizio, garantendo così l’incolumità deitori.