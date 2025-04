Cultweb.it - Chi era Bobby Sands, l’esponente dell’IRA che fu eletto al parlamento britannico (prima di morire)

è stata una figura centrale nella storia del conflitto nordirlandese, simbolo di un’epoca segnata da una terribile violenza. La sua elezione alnel 1981, mentre era detenuto in carcere e in sciopero della fame, rappresenta uno degli eventi più emblematici del cosiddetto The Troubles, il conflitto che insanguinò l’Irlanda del Nord dalla fine degli anni ’60 fino agli Accordi del Venerdì Santo del 1998.Robert Gerardnacque a Newtownabbey, nei pressi di Belfast, il 9 marzo 1954, in una famiglia cattolica. In giovane età fu testimone delle discriminazioni contro la minoranza cattolica e dell’escalation di violenze tra unionisti (in maggioranza protestanti) e repubblicani (in maggioranza cattolici), un contesto che lo portò a radicalizzarsi. A 18 anni si unì alla Provisional Irish Republican Army (IRA), gruppo paramilitare che combatteva per la riunificazione dell’Irlanda e l’uscita dell’Irlanda del Nord dal Regno Unito.