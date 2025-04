Educazione ai diritti umani | un percorso formativo per l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati a Palermo

diritti”, l’Unità organizzativa responsabile dei progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) del Comune di Palermo ha organizzato per i giovani ragazzi accolti nel progetto Sai-minori stranieri non accompagnati. Palermotoday.it - Educazione ai diritti umani: un percorso formativo per l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati a Palermo Leggi su Palermotoday.it Inizia alle ore 15:00 di oggi, 10 aprile 2025, il ciclo di incontri che “Casa dei”, l’Unità organizzativa responsabile dei progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) del Comune diha organizzato per i giovani ragazzi accolti nel progetto Sai-non

Compass: Manuale per l’educazione ai diritti umani con i giovani - Benvenuti in Compass, il manuale per l’educazione ai diritti umani con i giovani,nella sua edizione completamente aggiornata ed integrata. Compass è stato pubblicato per la prima volta nel 2002 ... (coe.int)

Percorso “Educazione ai diritti umani” promosso da Sai Palermo per 200 minori stranieri non accompagnati - Educazione ai diritti umani: un percorso formativo per l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati a Palermo. Il Sai Palermo dal 10 aprile impegnato in un lungo programma di incontri che […] ... (blogsicilia.it)

Educazione ai diritti umani - Area dedicata ai docenti per organizzare formazioni di educazione ai diritti umani su temi di attualità legati ai programmi scolastici, scaricare materiale didattico e iscriversi a momenti di ... (amnesty.ch)