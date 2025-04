Ilfattoquotidiano.it - “Il Milan non mi ha dato tempo, adesso è un momento difficile per i miei ex calciatori”: Fonseca va all’attacco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi dispiace davvero di non aver avuto ildi continuare il mio lavoro al“. Nel giorno di Lione-Manchester United, gara d’andata dei quarti di finale di Euorpa League, l’allenatore dei francesi Pauloha concesso un’intervista al The Guardian in cui non solo ha ricorla sua precedente esperienza in rossonero, ma ha anche parlato della squalifica di 9 mesi che gli è stata imposta dopo essersi scontrato duramente con l’arbitro Benoît Millot durante una match di Ligue 1.“È unper iex. Per me è stato un grande piacere essere lì. Penso che la mentalità in Italia sia totalmente diversa da quella dell’Inghilterra, dove si dàall’allenatore. Ma è il modo in cui vivono il calcio gli italiani”, ha sostenutoche si è poi tolto anche un sassolino dalla scarpa difendendo il suo operato: “Comunque, se guardiamo l’ultimo decennio delha vinto la Serie A una volta sola“.