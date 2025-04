Olivia Trummer reinterpreta You are the sunshine of my life il celebre brano di Stevie Wonder

Dall'11 aprile 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "You Are the sunshine of My life" (Warner Music Italia), il nuovo singolo di Olivia Trummer che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico. "You Are the sunshine of My life", celebre brano di Stevie Wonder, viene reinterpretato da Olivia Trummer con un arrangiamento scintillante. Con una voce calda e limpida, Olivia accompagna la canzone con un continuo pulsante al pianoforte. La sua interpretazione evidenzia sia quanto profondamente l'artista abbia interiorizzato l'estetica della cultura sonora classica sia la sua abilità nel suonare pianoforte e voce, in modo indipendente o perfettamente sincronizzato. Il brano occupa una posizione centrale nell'album, fungendo da pezzo forte e, come primo singolo, dà una chiara anticipazione dell'effetto delicato ma orchestrale che si crea quando Olivia Trummer unisce le sue capacità di pianista, cantante e arrangiatrice.

