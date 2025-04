Trasporti vacanze pasquali 25 aprile e 1 maggio | come cambiano le corse degli autobus

pasquali, il 25 aprile, il 26 aprile e il 1 maggio vi saranno modifiche nel servizio bus sia urbano che extraurbano nel bacino di Pisa. Nel dettaglio:- Dal 17 aprile al 22 aprile (compresi), sarà attivo il servizio 'senza scuole' e non si. Pisatoday.it - Trasporti, vacanze pasquali, 25 aprile e 1 maggio: come cambiano le corse degli autobus Leggi su Pisatoday.it Autolinee Toscane informa che per la festività, il 25, il 26e il 1vi saranno modifiche nel servizio bus sia urbano che extraurbano nel bacino di Pisa. Nel dettaglio:- Dal 17al 22(compresi), sarà attivo il servizio 'senza scuole' e non si.

