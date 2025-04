Grandi Navi Veloci | sciopero nazionale Ugl Mare e Porti il 13 e il 14 aprile

Mare e Porti a seguito delle divergenze nell’applicazione di norme contrattuali che interessano la stabilizzazione del personale,ha dichiarato lo sciopero nazionale del personale marittimo impiegato sulle Navi di “Grandi Navi Veloci” dalle ore 20,00 del 13 aprile 2025 alle ore 19,59 del 14. Palermotoday.it - Grandi Navi Veloci: sciopero nazionale Ugl Mare e Porti il 13 e il 14 aprile Leggi su Palermotoday.it UGLa seguito delle divergenze nell’applicazione di norme contrattuali che interessano la stabilizzazione del personale,ha dichiarato lodel personale marittimo impiegato sulledi “” dalle ore 20,00 del 132025 alle ore 19,59 del 14.

Sciopero trasporti aprile 2025: il calendario, le fasce garantite e gli ultimi aggiornamenti - Sciopero dei trasporti in Italia. Il mese di aprile 2025 si preannuncia particolarmente complesso per il settore dei trasporti in Italia, con numerose agitazioni sindacali programmate che potrebbero..

