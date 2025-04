VIDEO Manovra Molinari Uil | La manovra poteva essere ritirata per ridiscuterla

Molinari, segretario regionale della Uil, la manovra della giunta regionale poteva e doveva essere ritirata per consentire un confronto più ampio e articolato, perché, dice "è necessario mettersi a un tavolo comune" per un rilancio della regione. Perugiatoday.it - VIDEO Manovra, Molinari (Uil): "La manovra poteva essere ritirata per ridiscuterla" Leggi su Perugiatoday.it Per Maurizio, segretario regionale della Uil, ladella giunta regionalee dovevaper consentire un confronto più ampio e articolato, perché, dice "è necessario mettersi a un tavolo comune" per un rilancio della regione.

