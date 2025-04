Lanazione.it - Sangiovese: passato, presente e futuro

Arezzo, 10 aprile 2025 –Sabato 12 aprile alle 11 a Palazzo d’Arnolfo, nell’ambito delFestival, è in programma la tavola rotonda per approfondire le sfide dele le prospettive future di uno dei vitigni più iconici d’Italia. Parteciperà la vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi Il 12 e 13 aprile San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere la seconda edizione delFestival, la fiera-mercato dedicata al vitigno simbolo dell’Italia centrale. Due giornate che celebrano il vino, la terra e le storie che nascono tra i filari, in un appuntamento che unisce appassionati, produttori e curiosi in un’atmosfera autentica e coinvolgente. Promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con Confcommercio Firenze-Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, il festival punta i riflettori su un vitigno capace di unire identità territoriale e versatilità enologica.