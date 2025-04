Graduatorie ATA 24 mesi bandi 2025 in arrivo | la CIAD diventa requisito di accesso Domande dal 28 aprile al 16 maggio da confermare

bandi ATA 24 mesi 2025 (le Graduatorie utili per le supplenze e i ruoli) è in arrivo: è quanto emerso dalla riunione svoltasi il 10 aprile tra Ministero e Sindacati. Si sciolgono anche i dubbi sul possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale: la CIAD diventa requisito di accesso, ma solo per i nuovi inserimenti.

