Focene, l’educazione alimentare entra nelle scuole.

Fiumicino, 10 aprile 2025 – Un’iniziativa europea che punta a cambiare il futuro dei bambini partendo da piccoli gesti quotidiani. Ieri pomeriggio, presso l’Istituto Comprensivo “Cristoforo Colombo” di viale, si è svolto il primo appuntamento dei “Laboratori per la Salute Circe”, voluti dalla ASL Roma 3 e rivolti a bambini tra gli 8 e gli 11 anni, accompagnati dalle loro famiglie. Un evento partecipato e sentito, dove educazione e prevenzione si sono mescolate al gioco, trasformando l’incontro in un momento di crescita condivisa.A illustrare gli obiettivi e il significato del progetto è Paolo Michelutti, project manager per la ASL Roma 3, che ha seguito l’intero sviluppo dell’iniziativa: “Il progetto CIRCE è parte di un’azione congiunta finanziata dalla Commissione Europea, con il coordinamento dell’Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali e la partecipazione del Ministero della Salute.