Quotidiano.net - Ucraina news. Coalizione dei volenterosi bloccata da Trump. Scambio prigionieri tra Usa e Russia. Polemica Kiev-Pechino sui cinesi nell’esercito russo

Roma, 10 aprile 2025 - Sgambetto della casa Bianca alladeipronta a garantire la sicurezza indopo il cessate il fuoco sotto la guida di Francia e Gb. Dopo il no del Cremlino, che si è detto più volte contrario a truppe Ue in, anche Washington, secondo Bloomberg, non avrebbe fornito garanzie di sicurezza a Parigi e Londra: copertura aerea, sorveglianza delle frontiere e intelligence. Oggi i ministri della Difesa deisi incontrano presso la Nato, mberg, per discutere del no di. Intanto continuano a migliorare i rapporti tra Washington e Mosca, oggi a Istanbul l'incontro tra le delegazioni americane e russe sul ripristino degli staff nelle rispettive sedi diplomatiche, dopo le riduzioni seguite all'attaccoall'. Allo stesso tempo c'è stato anche unoditra Usa ead Abu Dhabi, fa sapere il Wall Street Journal: Mosca ha rilasciato Ksenia Karelina, ballerina di Los Angeles con doppia cittadinanza russa e statunitense, condannata l'anno scorso a 12 anni di carcere per tradimento per aver donato meno di 100 dollari a un ente benefico ucraino con sede negli Usa.