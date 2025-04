Kristen Stewart la fidanzata Dylan Meyer le dedica parole dolcissime e pubblica foto inedite

Kristen Stewart ha compiuto 35 anni e, come ogni diva che si rispetti, ha ricevuto un omaggio speciale. Ma niente red carpet o dichiarazioni patinate: la sorpresa più tenera è arrivata direttamente da Dylan Meyer, la fidanzata (e promessa sposa) dell'attrice, che ha scelto Instagram per celebrare l'amore con parole dolcissime e foto mai viste prima.Un carosello di istantanee intime, semplici, vere. E in mezzo a tutto questo, un messaggio che racconta la complicità tra due donne che si amano profondamente: "Buon compleanno alla mia persona preferita con cui fare tutto.

