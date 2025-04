Camilla Canepa morta a 18 anni dopo il vaccino anti Covid medici tutti prosciolti | Nessuna responsabilità

I medici non hanno avuto responsabilità per la vicenda di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante (Genova) morta nel giugno 2021 all'ospedale San Martino di Genova dopo essere stata vaccinata con Astrazeneca durante un open day. Il giudice per l'udienza preliminare Carla.

