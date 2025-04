Gravidanzaonline.it - Il bambino “fantasma”, nato prima della legge sulla maternità surrogata ma non esiste per lo Stato

il 30 ottobre scorso in Ucraina,che lache rende la gestazione per altri reato universale nel nostro Paese venisse pubblicata in Gazzetta, il 18 novembre; eppure, anche lui è una vittimaVarchi – dal nomedeputata Carolina Varchi di Fratelli d’Italia che l’ha proposta e firmata -, ed è considerato un” nel nostro Paese.È Il Fatto Quotidiano a raccontare la sua storia; per lui non vale la regola del tempus regit actum, per cui un “reo” deve essere giudicato in virtù di unagià in vigore al momento in cui è commesso il fatto; in questa circostanza, pur essendo ladatata 16 ottobre, è chiaro che “il fatto” siacommesso, con ben 9 mesi di anticipo.Eppure non sembrano pensarla così i comuni italiani e i loro uffici anagrafe, stando a quanto raccontano i genitori del piccolo che, al momento di registrarlo come cittadino italiano, si sono visti chiudere tutte le porte.