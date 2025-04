I miei disegni esclusi dalla festa per la Capitale della Cultura

Capitale della cancel culture". Non usa mezzi termini Giulio De Vita, candidato consigliere per la lista de La Civica Pordenone di Marco Salvador, nel definire quanto è successo nel corso dell'evento "Artisti per Pordenone Capitale" che si è tenuto domenica al Teatro Verdi. Il motivo. Pordenonetoday.it - "I miei disegni esclusi dalla festa per la Capitale della Cultura" Leggi su Pordenonetoday.it "No allacancel culture". Non usa mezzi termini Giulio De Vita, candidato consigliere per la lista de La Civica Pordenone di Marco Salvador, nel definire quanto è successo nel corso dell'evento "Artisti per Pordenone" che si è tenuto domenica al Teatro Verdi. Il motivo.

