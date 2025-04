I diari del desiderio

Internazionale.it - I diari del desiderio Leggi su Internazionale.it Martina Cirese mette in mostra a Roma un progetto durato dieci anni, in cui si è interrogata sulla sessualità e le relazioni sentimentali. Leggi

Diari, la fotografia e la scrittura per entrare in connessione con i corpi a La CaVe - A La Cave la mostra Diari di Martina Cirese, che fa della fotografia e la scrittura il tramite per entrare in connessione con i corpi, esplorare i meccanismi del desiderio e navigare nel flusso della ... (roma.repubblica.it)