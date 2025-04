Palermotoday.it - Flavio Insinna a cena in centro a Palermo: risate, applausi e una foto speciale in cucina

Dopo il successo a teatro con la commedia "Gente di facili costumi", in sal Teatro Al Massimo difino al 12 aprile,ha scelto di concludere la sua serata nel cuore della città, a pochi passi dal palcoscenico:al Ristorantino Pizzeria Leone, in via Cavour 11/21.