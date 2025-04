Panorama.it - “Voices of Heritage”, l’eccellenza dell’Opera italiana arriva a Philadelphia

Leggi su Panorama.it

è pronta ad accoglierecon il progetto “of: The Great Italian Opera and Bel Canto”, in programma l’11 e il 12 aprile 2025 presso il prestigioso Kimmel Center for the Performing Arts.Promosso dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, in collaborazione con il Conservatorio di Campobasso e l’Università Pegaso, l’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare il Bel Canto e la tradizione operistica, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.Due le giornate di appuntamenti. Si comincia venerdì 11 aprile alle ore 18.00, all’Hamilton Garden del Kimmel Center, con una tavola rotonda dedicata al Bel Canto. Studiosi di fama internazionale discuteranno le origini, l’evoluzione e il lascito di questo straordinario stile vocale, che ha conquistato il mondo intero.