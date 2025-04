Bando valore artigiano | c’è tempo fino al 15 aprile per fare domanda

aprile 2024 – Sviluppo e valorizzazione. Il Bando valore artigiano di Coopfidi e CNA (Artigiani imprenditori d’Italia) intende fare proprio questo: dare un supporto concreto alle imprese del Lazio. Un’opportunità importante, quindi, anche per le imprese di Fiumicino per poter investire nel proprio futuro, con progetti di sviluppo e valorizzando l’artigianato. Questo Bando sostiene progetti innovativi attraverso contributi a fondo perduto, contribuendo a rafforzare l’economia locale.Agevolazioni offerteIl Bando prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 12.000€ per investimenti in macchinari, attrezzature e tecnologie. Le agevolazioni si articolano in due specifiche linee di intervento:1. Progetti di Sviluppo dell’Impresa ArtigianaInvestimento Minimo: 5.000€Intensità Massima del Contributo: 60%Importo Massimo del Contributo: 12. Leggi su Ilfaroonline.it Fiumicino, 92024 – Sviluppo e valorizzazione. Ildi Coopfidi e CNA (Artigiani imprenditori d’Italia) intendeproprio questo: dare un supporto concreto alle imprese del Lazio. Un’opportunità importante, quindi, anche per le imprese di Fiumicino per poter investire nel proprio futuro, con progetti di sviluppo e valorizzando l’artigianato. Questosostiene progetti innovativi attraverso contributi a fondo perduto, contribuendo a rafforzare l’economia locale.Agevolazioni offerteIlprevede un contributo a fondo perdutoa un massimo di 12.000€ per investimenti in macchinari, attrezzature e tecnologie. Le agevolazioni si articolano in due specifiche linee di intervento:1. Progetti di Sviluppo dell’Impresa ArtigianaInvestimento Minimo: 5.000€Intensità Massima del Contributo: 60%Importo Massimo del Contributo: 12.

