Lettera43.it - Scambio prigionieri Usa-Russia, il direttore della Cia: «Trump ha riportata a casa un cittadino americano»

Leggi su Lettera43.it

Unoditra Stati Uniti esi è concluso nella giornata del 10 aprile ad Abu Dhabi, con la liberazione di Ksenia Karelina, cittadina con doppio passaporto russo e, detenuta da oltre un anno in. In cambio, gli Stati Uniti hanno rilasciato Arthur Petrov, con cittadinanza russa e tedesca, arrestato a Cipro nel 2023 su richiesta americana per il presunto traffico illecito di componenti microelettronici sensibili.American Ksenia Karelina is on a plane back home to the United States.She was wrongfully detained byfor over a year and Presidentsecured her release. @POTUS will continue to work for the release of ALL Americans.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 10, 2025Loè stato organizzato dalCia, John Ratcliffe, in collaborazione con un alto rappresentante dell’intelligence russa.