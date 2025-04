Quifinanza.it - Truffa Unicredit, nuovo sms svuota conto: come riconoscere i falsi messaggi

C’è una nuovabancariaconti cui i correntisti italiani devono prestare molta attenzione. Bersaglio di diversi raggiri sono, nel dettaglio, i clienti di, anche se non è da escludere che la procedura utilizzata dai criminali possa presto estendersi anche all’utenza di altri istituti bancari. La tecnica è molto semplice, ma efficace, sostanziandosi in un sms che viene ricevuto dalle vittime nel quale, celandosi dietro un finto operatore dell’istituto bancario, i criminali fanno credere che vi sia un problema tecnico da risolvere e che sia necessario chiamare un numero per le emergenze. Durante questo secondo contatto avviene il furto di denaro, solitamente attraverso l’autorizzazione a compiere dei bonifici istantanei data al finto operatore.funziona lasms diA invitare i propri clienti ad alzare la soglia dell’attenzione nei confronti della possibilità di rimanere vittime delladel finto sms è statastessa.