Maria Falcone | Grazie a Re Carlo III per avere ricordato Giovanni e tutti i caduti della strage di Capaci

Carlo III di Gran Bretagna, in visita con la regina Camilla in Italia, ha ricordato il giudice Giovanni Falcone e il gesto di visita solenne dell’allora Regina Elisabetta II al cratere di Capaci, pochi giorni dopo la strage del 23 maggio del 1992. "Desidero esprimere la mia più sincera. Palermotoday.it - Maria Falcone: "Grazie a Re Carlo III per avere ricordato Giovanni e tutti i caduti della strage di Capaci" Leggi su Palermotoday.it Il ReIII di Gran Bretagna, in visita con la regina Camilla in Italia, hail giudicee il gesto di visita solenne dell’allora Regina Elisabetta II al cratere di, pochi giorni dopo ladel 23 maggio del 1992. "Desidero esprimere la mia più sincera.

Maria Falcone: "Grazie a Re Carlo III per avere ricordato Giovanni e tutti i caduti della strage di Capaci". Miccoli, 'grazie a Maria Falcone per avermi ascoltato'. Maria Falcone: ora sono i politici a cercare la mafia per ottenere voti. I progetti della Fondazione Falcone tra Europa e Mediterraneo. Miccoli: "Grazie a tutta Palermo ma soprattutto a Maria Falcone". Miccoli: "Palermo, sei sempre stata casa mia. Ringrazio Maria Falcone". Ne parlano su altre fonti

Maria Falcone: "Grazie a Re Carlo III per avere ricordato Giovanni e tutti i caduti della strage di Capaci" - La sorella del magistrato e presidente della Fondazione: "Ricordo ancora lo sguardo attonito della regina Elisabetta di fronte alle macerie dell’autostrada squarciata dal tritolo" ... (palermotoday.it)

Maria Falcone: “Grazie a Re Carlo III per aver ricordato Giovanni e i cadutio nella strage di Capaci - Palermo Maria Falcone: “Grazie a Re Carlo III per aver ricordato Giovanni e i cadutio nella strage di Capaci È un segno di vicinanza che onora la memoria e rinnova l’impegno condiviso per un futuro di ... (informazione.it)

Maria Falcone, da Re Carlo d'Inghilterra tributo a vittime - "Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Sua Maestà Re Carlo III d'Inghilterra per le parole profonde e solenni pronunciate in Parlamento. (ANSA) ... (msn.com)