Lanazione.it - Post con offese e minacce alla Meloni: un perugino è stato rinviato a giudizio

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 10 aprile 2025 - Un anno fa, aveva pubblicato su una piattaforma socialconnei confronti della presidente del Consiglio Giorgia. Per questo un 47enne di Perugia ècon le accuse di diffamazione epluriaggravate. L'uomo si firmava come un sedicente ex militare delloitaliano. Ierano rivolti sia della premier che ai componenti della sua famiglia e in particolarefiglia minorenne. In seguitoquerela presentata dpresidente, il personale della Digos di Vercelli ha eseguito gli accertamenti utili all'identificazione dell'autore dei, risultato appunto residente nel capoluogo umbro. La polizia giudiziaria ha verificato anche che l’uomo eragià indagato edavanti il Tribunale di Perugia per analoghi fatti avvenuti nel 2023, sempre riguardanti la premier.