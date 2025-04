Viterbotoday.it - Furgone contro il lavatoio: crolla parte della struttura | FOTO

Leggi su Viterbotoday.it

Incidente questa mattina a Tuscania, coinvolto uno dei luoghi più iconici del centro storico: ildelle Sette Cannelle. Un camioncino, per cause ancora in corso di accertamento, è finitoil muro perimetrale delcomunale, provocando il crollo parziale