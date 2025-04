Mozioni sul riarmo europeo Conte M5S | Meloni ci svende all’Europa non dia più lezioni di patriottismo – Video

Leggi su Open.online

Il tono veemente di Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, invade l’emiciclo della Camera dei deputati durante le dichiarazioni di voto sulleper il: «ci, non dia a noidi». Questa mattina, 10 aprile, i parlamentari stanno votando lesul piano didel Vecchio Continente, il Rearm Europe, oggi Readiness2030. E oltre a quelle delle opposizioni, presentate da M5s, Pd, Avs, Italia Viva, +Europa e Azione, è in discussione anche la mozione della maggioranza. La discussione generale si era tenuta il 7 aprile, mentre oggi si sono svolte le dichiarazioni di voto, seguite dalle votazioni finali. Per il Movimento 5 Stelle è intervenuto direttamente il leader di partito.«Cinque anni di pieno assolutismo»«Non è nella storia dell’Europa che un passaggio così nevraligico e strategico sia stato desciso senza dibattito, senza preparare alcunchè.