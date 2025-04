Wizz Air presenta il programma estivo con più voli e nuove rotte.

Si rafforza il ruolo diAir all'aeroporto Marco Polo di Venezia, una delle cinque basi italiane della compagnia: la società comunica oggi ildeidell'estate 2025, che amplia la sua rete di collegamenti verso destinazioni in Europa e Medio Oriente a bordo di veliAirbus.

