Hojlund Juve nuovo nome per l’attacco del futuro! I bianconeri lo monitorano con attenzione | primi contatti perlustrativi La situazione

di RedazionentusNews24perdel: tutti gli aggiornamenti sul giocatore del Manchester UnitedL’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti sulle possibili mosse del calciomercatoin entrata svelando unper. L’attaccante del Manchester Unitedè monitorato condai– «può tornare in Serie A? Si. Ci sono squadre interessate. Sta segnando con il Manchester United ma gli manca quel protagonismo che si aspettava. Sarà unmolto interessante per il mercato estivo. Ci sono due squadre che lo stanno monitorando. Da una parte c’è il Napoli che sta cercando una prima punta e l’ha inserito in questa lista ma non è tra le prime scelte. Lalo sta seguendo con moltaperché vuole due attaccanti e rinforzarsi.