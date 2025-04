Latinatoday.it - Lavori di rifacimento su alcune strade provinciali: quali i tratti interessati

Leggi su Latinatoday.it

sono in programma in questi giorni suprovinciale. Ad annunciarli lo stesso Ente di via Costa che ha dato notizia degli interventidel piano viabile nei territori di Priverno e Pontinia fino all’11 aprile, fatte salve condizioni meteo avverse. Questi lee.