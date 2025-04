Bollicinevip.com - Jessica Morlacchi, dopo il GF sogna il Festival di Sanremo: “Voglio provarci”

Il nuovo obiettivo diè partecipare aldi, cosa ha detto la cantantela vittoria del GFpunta a, le rivelazioni dell’ex gieffinaè riuscita a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori durante la sua partecipazione alla 18esima edizione del Grande Fratello, infatti è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.Il suo prossimo obiettivo? In un’intervista concessa al settimanale Oggi ha chiaramente detto che le piacerebbe partecipare aldi. Queste le sue parole: “A gennaio è uscito Ambaradam, il mio nuovo singolo, perchètornare a cantare. Obiettivodi”.al GF (Screen video Mediaset Infinity)L’ex gieffina ha poi aggiunto: “Mi hanno detto che la tv fa per me, per via della mia ironia, ma il mio amore grande è il canto”.