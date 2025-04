Maxi tamponamento oggi a Fano | cinque feriti e traffico in tilt

Fano, 10 aprile 2025 – Maxi-tamponamento questa mattina intorno alle 8.40 sulla strada statale 73 bis in direzione Fano tra le uscite di Lucrezia e Bellocchi. I feriti Quattro auto e cinque persone sono rimaste coinvolte. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza i veicoli incidentati. Sul posto anche l’eliambulanza e la Polizia Stradale. La corsia est è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Cosa è successo Dalle prime ricostruzioni emerge che il conducente di un piccolo furgone ha tamponato con violenza l’auto davanti coinvolgendone altre due. Sono intervenute diverse ambulanze e anche l’elisoccorso. Il conducente del furgone, 25 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Ilrestodelcarlino.it - Maxi tamponamento oggi a Fano: cinque feriti e traffico in tilt Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 10 aprile 2025 –questa mattina intorno alle 8.40 sulla strada statale 73 bis in direzionetra le uscite di Lucrezia e Bellocchi. IQuattro auto epersone sono rimaste coinvolte. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto per soccorrere ie mettere in sicurezza i veicoli incidentati. Sul posto anche l’eliambulanza e la Polizia Stradale. La corsia est è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Cosa è successo Dalle prime ricostruzioni emerge che il conducente di un piccolo furgone ha tamponato con violenza l’auto davanti coinvolgendone altre due. Sono intervenute diverse ambulanze e anche l’elisoccorso. Il conducente del furgone, 25 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette.

