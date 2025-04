Romadailynews.it - Roma, il 12 aprile in Sala Casella il concerto di Denis Yudin e Umberto Ruboni

Ultimo appuntamento della rassegna per giovani talenti promossa da Società Umanitaria e Accademia Filarmonicana.– Si chiude sabato 12alle ore 18, in(via Flaminia 118), il ciclo di concerti promosso dalla Società Umanitaria in collaborazione con l’Accademia Filarmonicana per valorizzare i giovani talenti della musica classica. Protagonisti dell’ultimo appuntamento saranno il clarinettistae il pianista, formatosi al Conservatorio di San Pietroburgo e perfezionatosi a Versailles, vive in Italia dal 2021, dove prosegue gli studi al Conservatorio di Milano. Dallo stesso istituto proviene anche, classe 1996, oggi Artist in Residence all’Ingesund Piano Center di Arvika, in Svezia. Entrambi vantano riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e un percorso artistico in piena ascesa.